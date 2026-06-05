この記事をまとめると ■光岡は日本で10番目に国から認可を受けた自動車メーカーだ ■最近ではアメ車テイストのクルマを多数リリースし好評を得ている ■新モデルが2026年11月に登場予定だ 光岡が新たな車両の販売を予告 日本にはいくつもの自動車メーカーがある。そのなかでも乗用車の販売をメインとしている8社【トヨタ自動車・本田技研工業（ホンダ）・日産自動車・スズキ・マツダ・SUBARU（スバル）・三菱自動車工業・ダイハ