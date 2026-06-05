中日が今季2度目のサヨナラ勝ちで連敗を5で止めた。この日は愛知県岡崎市出身の俳優で、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗(28)がセレモニアルピッチを担当。佐野は昨年6月のロッテ戦でもセレモニアルピッチを務め、試合は中日のサヨナラ勝ち。SNSは「勝ち運エグい」「佐野さん毎日来て」とお祭り騒ぎだった。試合は0―0で迎えた2死一、二塁の好機で、代打の阿部寿樹が高橋光成から右前打。勝負強い36歳のベテラン