バレーボール男子日本代表主将の石川祐希（３０）が、来季からトルコリーグ１部のジラートバンクに所属する。５日にマネジメントから正式発表された。中大時代の１４年からイタリアに渡って１１年間プレーし、昨季はイタリア・セリエＡのペルージャ所属として、リーグ制覇、世界クラブ選手権Ｖ、スーパー杯優勝、欧州ＣＬ連覇の“４冠”を達成していた。トルコはイタリア、ポーランドと並ぶ世界最高峰リーグの一つ。ジラートバ