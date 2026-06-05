ポケモンの日本一決定戦『ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026（PJCS2026）』の開幕前日となる5日、神奈川・パシフィコ横浜で『ポケモン30周年スペシャルイベント』が開催された。会場では、歴代『ポケットモンスター』シリーズに登場した冒険のはじめにゲットできる“御三家”ポケモン27匹が集結。ポケモン30年の歴史の中で初めて全匹が一堂に会する機会は、「今回が初めて」とのこと。【写真】ポケモンがいっぱい！ピー