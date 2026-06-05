アメリカで、動物の肉を生きたまま食べる寄生バエの幼虫がおよそ10年ぶりに家畜から検出されました。畜産業の新たな脅威として警戒感が高まっています。【映像】動物の肉を生きたまま食べる寄生虫（動く様子も）アメリカ農務省は3日、テキサス州で生後3週間の子牛から「ラセンウジバエ」の幼虫が発見されたと明らかにしました。「ラセンウジバエ」は、動物の傷口に数百個の卵を産み付け、孵化した幼虫が生きた肉を食い荒らし