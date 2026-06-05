2025年9月、握手する中国の習近平国家主席（右）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝北京（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席が8、9両日に北朝鮮を訪れると中朝両国のメディアが5日、報じた。金正恩朝鮮労働党総書記が招請した。習氏の訪朝は2019年6月以来、7年ぶり。今年5月14、15両日のトランプ米大統領との会談を踏まえ、同月20日にロシアのプーチン大統領と会談したばかり。対米を念頭に金氏とも連携強