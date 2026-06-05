テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）に登場するメタモン役は三石琴乃が担当したことが発表された。あわせて、来週6月12日放送の第140話「パンパンパン！ミニぐるみん！！」あらすじ＆場面カットが公開された。【画像】こんな表情見たことない！顔激変したリコちゃん公開された場面カット第140話は、ぐるみんのライブ配信に「へんしん」したメタモンが乱入！？黒歴史