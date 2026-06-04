温血動物の肉を食べるラセンウジバエの幼虫に寄生された子牛がテキサス州で見つかった/Daniel Becerril/Reuters/File via CNN Newsource（CNN）米農務省（USDA）は3日、テキサス州南部で「ラセンウジバエ」による感染事例が確認されたと発表した。この寄生バエの幼虫は温血動物の組織のみを餌とすることで知られる。米国の家畜で確認されたのは数十年ぶりとなる。これは食品安全上の問題ではないものの、感染が広がれば食料生産に