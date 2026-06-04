前巨人監督の阿部慎之助氏（47）の代理人弁護士が4日、「報道に関するお知らせとお願い」とする文書を報道機関に通知した。文書の内容は以下の通り。当職らは、阿部慎之助氏（以下「阿部氏」といいます。）の代理人として、2026年5月25日に阿部氏が逮捕・釈放されてから現在に至るまで、連日にわたって様々な媒体によって過熱した報道・投稿・誹謗中傷等が行われていることに加え、週刊文春が2016年6月4日号及び同月11日号で