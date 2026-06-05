「ファイターズガール」の妹分「FIGHTERS GIRL GENERATION」が発足した日本ハムは、球団オフィシャルチアチーム「ファイターズガール」の妹分として、新たなエンターテイメントを創出するパフォーマンスチーム「FIGHTERS GIRL GENERATION（ファイターズガール ジェネレーション）」の発足を発表した。5月29日にエスコンフィールドでお披露目ステージが実施された精鋭10人は、どのような想いで結成され、どのような活動をしていく