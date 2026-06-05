テレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」が４日に放送された。昨年の「Ｍ-１グランプリ」準優勝でブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作の冠バラエティー。銀次が調理した絶品の鍋をつつきながら、ゲストとトークを繰り広げる。ウエストランド・井口浩之は最近の不満として「恋愛リアリティー系の番組が多すぎる」と話し「恋愛についてしゃべる番組？なんか下品すぎないですか？『元カレがどうこう』とか