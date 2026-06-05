愛犬とともに試合会場を訪れたロシアのテニス選手アンナ・カリンスカヤ（世界ランキング24位）は、愛犬がほえたため、試合中に交際相手が愛犬を連れて観客席を離れるという出来事に見舞われた。愛犬と交際相手が席を立ったことに気付いたカリンスカヤは、試合後、「試合が楽しくなかった」と悔しさをにじませた。カリンスカヤは4日（日本時間）、フランス・パリのスタッド・ローラン・ギャロスで行われた2026全仏オープン女子シン