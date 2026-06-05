首相官邸【ワシントン共同】日米両政府は4日、人工知能（AI）を活用して技術開発を加速させる米国の国家プロジェクトに、今後5年間でそれぞれ5億ドル（約800億円）を拠出することで合意した。日本は初の国際パートナーとなる。計10億ドルの事業で、最先端のスーパーコンピューターなど米国の豊富な計算資源を活用できるようになる。科学技術を急速に発展させる中国に対抗する狙いもある。プロジェクトの名称は「ジェネシスミッ