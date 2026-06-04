三井化学は6月1日に、温暖化問題の解決に向けた社会のバイオマス化を進める取り組みとして展開を拡大している、「BePLAYER」ブランドのもとバイオマスナフサによるバイオマスプラスチックが、ソニーの4K液晶テレビ「BRAVIA 9 II」の一部モデルに採用されるとともに、三井化学がそのサプライチェーンにおける原料供給で貢献していることを発表している。●ソニーとサプライチェーン各社との連携によって実現今回の「BRAVIA 9 II」