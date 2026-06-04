卓球・Tリーグの木下アビエル神奈川公式は4日、女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇（26＝木下グループ）を巡る報道についてコメントした。この日、一部メディアで平野の移籍が報じられていた。チームは「本日、一部メディアで平野美宇選手に関する報道がありました。本件については、チームよりファンの皆さまへ改めて正式にお伝えいたします」とコメント。「皆さまへのご案内前の報道となりましたことをお詫び申し上げます