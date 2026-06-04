今年4月に活動再開を発表した広末涼子が、自身の誕生日（7月18日）に東京・丸の内「コットンクラブ」でバースデースペシャルライブ「Best Day Ever〜Crescent River」を開くことを発表した。2024年12月にコットンクラブで実に25年ぶりにライブを開催して以来1年半ぶりのライブとなる。活動再開については非難の声もあるが、もちろんファンの期待は高まっている。一方で、テレビや映画への復帰に向けての“壁”はまだまだ高いとい