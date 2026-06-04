東京・浅草の浅草寺にある“石の形をした男性用トイレ”が話題になっている。用を足すにはかなりの勇気がいる形なのだが、なぜこのようなものが設置されているのだろうか。 【画像】外国人の観光客にもインタビュー苦笑いするルーマニアの男性 「一周回ってこのトイレで小便したすぎるw」 一見すると、石を削って作られたオブジェのようにも見えるが、実は男性用の小便器。しかし、周囲には大きな囲いがあるわけ