イングランドのチャンピオンシップ、プレミアリーグ昇格プレーオフ決勝が5月23日におこなわれ、MF平河悠所属のハル・シティがミドルズブラに1-0で勝利。9年ぶりプレミアリーグ復帰を決めた。試合は一進一退で進んだが、スコアに「1」が刻まれたのは、後半アディショナルタイムで5分を過ぎたことだった。76分から出場した平河が左サイドでボールを受けると、縦に仕掛けて左足で速く鋭いクロスを上げる。思わずGKが弾くとFWオ