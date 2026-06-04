2026年6月4日、牛丼チェーンのすき家から「とん汁みそらーめん」が登場しました。「2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに仕上げました」とのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。牛丼と相性抜群！らーめん×とん汁の新しい一杯 すき家が「とん汁みそらーめん」を新発売！(PDFファイル)https://www.sukiya.jp/news/Press_sukiya_20260528_tonjiruramen.p