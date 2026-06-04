〈「昭和の肉じゃが」は、こうやって作っていた…“いにしえのレシピ”から読み取る「味付けの意外なポイント」〉から続く煮物は強火厳禁、弱火でコトコトが鉄則――そんなイメージもあるが、実際のところはちょっと違うようだ。【写真】この記事の画像を見る人気料理研究家・樋口直哉氏の新著『日本の定番料理10の謎ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』（NHK出版）から、文献として確認できる中で“最古の肉じゃが