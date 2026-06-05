東京23区内で、今年初めて熱中症の疑いによる死者が確認されました。東京都監察医務院などによりますと、今月1日、東京・豊島区の住宅内で70代の男性が倒れているのが見つかりました。男性は都心の最高気温が29.5度に上がった先月30日に熱中症の疑いで亡くなったとみられていて、エアコンを使用していなかったということです。23区内で今年、熱中症の疑いによる死者が確認されたのは初めてで、東京都監察医務院はエアコンの使用や