タレントあの（年齢非公表）が6月3日、アニメ映画の完成披露試写会に登場し、話題になっていた。【もっと読む】「あのちゃんねる騒動」は番組終了で幕引きも…今後も火種になりそうな、あのちゃんの「ツイ消し」26日公開の「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（福田雄一監督）の試写会で、オープニング曲と主題歌を担当したあのは作品に参加できた喜びを語ったほか、親友として知られる「霜降り