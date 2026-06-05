プライバシー重視のウェブブラウザ「Brave」を開発するBrave Softwareが、有料版ブラウザ「Brave Origin」を正式にリリースしました。Brave Originは通常版BraveからAI、VPN、仮想通貨ウォレットなどの追加機能を取り除き、広告・トラッカー遮断とプライバシー保護を中心に据えたミニマルなブラウザです。Brave Origin | Bravehttps://brave.com/origin/New Brave Origin premium experience offers users a minimalist version of