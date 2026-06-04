神奈川県真鶴町で２日、真鶴港などの海中で発見され、死亡が確認された男女４人について、県警小田原署は４日、同県小田原市の家族だったと発表した。発表によると、死亡したのは会社員の男性（４７）と妻（４５）、小学３年の長女（８）、幼稚園児の次女（６）。真鶴港近くの海上に架かる「岩大橋」の上では男性が所有する車と大人用の靴２足が見つかり、車内からは子供用のサンダル２足が発見されたという。自宅からは遺書