◇ナ・リーグドジャース2−3×ダイヤモンドバックス（2026年6月4日フェニックス）ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「6番・三塁」で先発出場も5回の第2打席で一塁手と衝突し、負傷交代。試合後は大事に至らなかったことを報告した。5回2死の第2打席で一塁線へゴロを放ったが、捕球してベースに走り込んだ一塁手・バルガスと正面衝突。2人ともグラウン