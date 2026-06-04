ロッキーズ菅野智之（36）が日本時間3日のエンゼルス戦に登板し、5回2失点で5勝目を挙げた。3試合ぶりの白星で防御率3.98として4点台を切った。【もっと読む】僕が日本人史上2人目の本塁打を打ったのもクアーズフィールド本拠地クアーズフィールド（コロラド州デンバー）は本塁打が出やすく投手に不利なマイルハイ（標高1600m）ながら、ここまで5勝はチームトップで、ドジャース・大谷翔平（31）と並んでナ・リーグ11位タイに