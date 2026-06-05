海外クルーズ船での集団感染をきっかけに注目されているハンタウイルス感染症。「次のパンデミックになるのでは」とSNSでも不安が広がっています。主な感染源はネズミの排泄物で、重症化すると肺や腎臓に深刻な障害を引き起こすことがあります。では、実際に私たちにとって感染や重症化のリスクはどの程度なのでしょうか。今回は感染経路・症状・重症化リスク・日常の予防法について、大阪大学大学院医学系研究科感染制御医