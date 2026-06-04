米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（コネチカット州リッチモンド）が３日（日本時間４日）に放送され、オカダ・カズチカ（３８）が、ＡＥＷインターナショナル王座を奪われたＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３１）に怒りのメッセージだ。５月２４日のＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｏｎｇ」で、同じ極悪軍団「ドン・キャリス・ファミリー」ながら敵対してきた竹下に敗れ同王座から陥落し