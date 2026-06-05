名古屋地裁愛知医科大病院で2018年、入院していた男児の人工呼吸器の管が外れ、重い障害を負ったのは、看護師らの過失があったためとして、両親らが病院を運営する法人に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は5日、過失を認め、計約1億1800万円の支払いを命じた。判決によると、生まれつき呼吸が弱かった男児は18年7月、状態が悪化し、総合集中治療室に入院。3日目の未明、人工呼吸器の気管チューブが外れて心停止し、低