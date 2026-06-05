【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで事前合宿２日目を行った。＊＊＊この日の練習前には、日本代表の山本昌邦技術委員長が、ＤＦ吉田麻也＝ＬＡギャラクシー＝がサポートメンバーとして５日からチームに合流することを発表した。今回Ｗ杯の２６人メンバーからは漏れたが、日本で行われた事前合宿に参加。５月３１日のアイスラ