「前回フル出社しながら私より家事育児をするというわけわからん結果を叩き出した夫が今回1年育休取った結果マジで授乳以外私が何もする事がなくなった料理洗濯掃除片付け何でもござれ」【写真】夫さんが作ってくれた、ごはんは……2人目を出産したゴリさん（@29w59022706）が、旦那さんについてXに投稿し話題です。投稿では「食べたいものの写真を送ると即できあがってくる」と、料理写真も紹介。そこには美味しそうな冷しゃぶ