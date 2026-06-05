6月6日、全国の『ドン・キホーテ』対象店舗にて、人気キャラクター『ちいかわ』とドン・キホーテ公式キャラクター「ドンペン」の限定コラボグッズが発売されることが決定した。ドンペン帽子を被ったちいかわや、ヒョウ柄パジャマを身につけたちいかわなど、ドン・キホーテでしか手に入らないオリジナル商品がラインナップに並ぶ。【写真】「可愛いけど高い…」ちいかわ×ドンペンなBIGぬいぐるみ全16種類のドンキ×『ちいかわ』