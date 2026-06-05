現在、流通の裏側で深刻な事態が進行している。プラスチック原料や化学製品の基礎となる「ナフサ」の不足である。【写真】「佐藤バナナ商店」の三代目店主・佐藤隆史氏ほか5月31日、赤沢亮正経済産業大臣は石油を備蓄する鹿児島の喜入基地を視察した際、石油やナフサの供給について「国全体としては量的に足りている。ただ、供給の偏りや流通の"目詰まり"が生じている」と発言。萩生田光一幹事長代行も、ナフサ不足はあくまで