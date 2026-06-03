Q. 「女性ホルモンが減ると加齢臭が強くなる」って本当ですか？Q. 「『女性ホルモンが減ると加齢臭が強くなる』って本当でしょうか？ 更年期に差し掛かってから、自分の体臭が気になることがあります。ホットフラッシュの汗もひどく、まわりから不快に思われていないか心配です。できることがあれば教えてください」A. 女性ホルモンの減少は加齢臭に関係します。無理なく上手に対策を加齢臭は男性特有のものと思われがちですが、女