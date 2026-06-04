俳優の福士蒼汰（33）が4日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露し大きな反響を呼んでいる。福士は「【TOKYO BURST 犯罪都市】公開されました」と出演する映画の公開を告知。「気づいてもらえなくて嬉しいです」とつづり、犯罪集団ボスの役作りのため鍛え上げた肉体が際立つ劇中ショットや、オフショットを大量公開した。この近影にネットでは「言われないと分からないくらいの仕上がり役者魂」「イケオジ路線にな