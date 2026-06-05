6月4日、衆院予算委員会では集中審議がおこなわれていた。自民党の石橋林太郎議員が「政府の新たな投資の規模はどのくらいになり、財源などはどうするのか」と片山さつき財務相に答弁を求めたそのとき、坂本哲志委員長（自民党）が「財務大臣、たか、片山早苗さん、あ、いや、さつきさん」と、高市早苗首相と片山財務相の名前をごちゃ混ぜにして呼んでしまう珍事が起き、委員会室は失笑に包まれてしまった。「2024年の衆院選で自