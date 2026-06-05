手を振るアリサ・リュウ＝2月、ミラノ【ワシントン共同】フィギュアスケート女子のミラノ・コルティナ冬季五輪金メダリスト、アリサ・リュウさん（米国）の父、劉俊氏が4日、1989年の天安門事件から同日で37年となったのに合わせワシントンで記者会見した。劉氏は事件で中国当局に弾圧された民主化運動に関わり、米国に亡命。米国でも中国当局が自身やアリサさんの行動を監視し圧力をかけてきたと訴え、抑圧は続いていると批判し