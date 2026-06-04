歌手の「あやや」こと、松浦亜弥（39）の久々の登場が話題になっている。6月2日、春日井製菓がのどあめ「キシリクリスタル」の25周年を記念した新ウェブCMに起用したと発表。松浦もデビュー25周年を迎えた縁で実現したという。【こちらも読む】後藤真希と一緒の“8万円沖縄ツアー”に《安売りしすぎ》と心配の声…"透け写真集"バカ売れ中なのに松浦は、6月25日で40歳の節目。現在は3児の母親でもあることから、ママタレントと