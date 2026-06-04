サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、軽量のフラット形状に静音ボタンを備えた、ニュアンスカラーのかわいい薄型Bluetoothマウスの新色として「400-MABT178DGY（ダークグレー）」「400-MABT178LB（ライトブルー）」を発売した。■人気シリーズに新色2色が追加かわいらしい丸みのあるフォルムと、大人っぽいスモーキーカラーで人気の薄型Bluetoothマウスに、新色が加わった。従来のブルーグリー