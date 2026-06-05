京都府内で10代の女性を撮影し児童ポルノを製造した疑いで、20歳の大学生の男が逮捕されました。被害少女は庄内地方に住んでいます。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、京都市に住む大学生の男（20）です。警察によりますと男は去年12月下旬、京都府内で10代の少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしてスマートフォンで動画撮影し、そのデータを保存して児童ポルノを製造した疑