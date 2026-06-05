お笑いコンビ・千鳥の大悟が５日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。大悟は現在公開中の映画「箱の中の羊」で女優・綾瀬はるかと夫婦役を演じている。綾瀬の印象について大悟は「こんなピュアな子がまだいるんだみたいな。芸能界に」。今田耕司が「心がね」と言うと、大悟は「心がホントに美しい。まあ当然見た目もですけども」と語った。こう言わせるほど綾瀬の優しさを感じたことが撮影中にあ