GitHubのブラウザ版開発環境「github.dev」で、細工されたリンクをクリックするだけでGitHubの認証トークンが盗まれる可能性があった脆弱(ぜいじゃく)性が報告されました。1-Click GitHub Token Stealing via a VSCode Bug - Ammar's Bloghttps://blog.ammaraskar.com/github-token-stealing/GitHubでREADMEの誤字を直したい時や設定ファイルを少しだけ書き換えたい時に、ローカル環境にリポジトリをクローンしてエディターを起動