コンビニプリントサービス『マイ推しうちわ』（提供：株式会社サムライソード）は、結婚披露宴やウエディングパーティーを盛り上げる結婚式向け“ファンサ風うちわ”のデザインを公開した。【画像】『マイ推しうちわ』ジューンブライドシーズンのキャンペーン『マイ推しうちわ』は、スマートフォンでデザインを作成し、コンビニで手軽に印刷できるサービス。今回公開した結婚式向けテンプレートでは、推し活のようなワクワク感