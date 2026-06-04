テレビゲームが認知症予防に効果的という情報は今やおなじみですが、ほかにも意外なものが効果的だそう。たとえば、脳を活性化させる麻雀だったり、ストレス発散になるカラオケもいいらしいです。そして、Threadsユーザーであるのんちゃんさん（＠soedanozomi0914）は、おじいちゃんの認知症予防のためにあるものを作ったとのこと。それは……なんと、家系図です！のんちゃんさんは「おじいちゃん認知防止の為に、家系図作っ