女優でタレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。同郷の人気芸人について語った。ヤンキーの恋愛を描いたNetflixのリアリティーショー「ラヴ上等」で、企画・プロデュースを手掛けたMEGUMI。その経緯を聞かれ、「千鳥の大悟さんとロケをしたことがあって」と回想。「大悟さんは岡山のヤンキーでいらっしゃって」と笑いを交えながら、「私