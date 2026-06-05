大物手が入っても、表情はまったく崩れない。麻雀プロ兼ポーカー女子のブレないポーカーフェイスに、視聴者も思わず見入った。【映像】元“闇アイドル”の麻雀プロ、美人すぎる「サイボーグ顔」美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回が5月30日に配信。中川美優が会心の勝利を決めながら、淡々とチップを回収する場面があった。予選テーブルD