フジテレビより、2026年〜2027年にかけて東京・お台場・湾岸エリアにて開催するイベントが発表された。【写真】4年ぶりに「シルク・ドゥ・ソレイユ」がやって来る！各イベントビジュアルフジテレビは「テレビ」という枠を超え、“ボーダーレス”に新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへと進化。放送、FOD・TVer等の配信、そしてグローバルビジネスまで、新しい楽しみ方の提案を、年間を通して連続的なプランとして伝える