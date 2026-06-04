大阪・関西万博の跡地の一部について、早ければ今月下旬にも開発業者の公募を始めることが明らかになりました。 大阪・夢洲にある「大阪・関西万博」の会場跡地の一部、約40ヘクタールの活用をめぐっては、サーキット場やラグジュアリーホテルなどの建設が提案されていて、市が民間から開発事業者を募ることが決まっています。 3日に行われた市の会議で、今月下旬から来月上旬の間に事業者の公募を開始し、来