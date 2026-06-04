岐阜県多治見市で黒ずくめの男が住宅に侵入し、鉢合わせた女性がケガをした強盗致傷事件で男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、名古屋市守山区に住む会社役員・中村光宏容疑者(38)と、天白区に住む会社員・水野正也容疑者(36)です。2人は5月30日、多治見市長瀬町の住宅に侵入し、鉢合わせた80代の女性にぶつかって転倒させ背骨を折る重傷を負わせた強盗致傷の疑いが持たれています。4日午前4時ごろ多治見警察署に「強