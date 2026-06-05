元セクシー女優の深田えいみが「フィリピンで子ども食堂を開きたい」という夢を語るも、実業家から厳しい意見をぶつけられた。【映像】「応援金は出さない」深田を詰める竹之内社長2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的